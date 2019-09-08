01 Октября 2020
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Политика Москва
коиб, выборы, урна, бюллетень (2014) | Фото:

В Москве запечатали две урны из-за нарушений на голосовании 

Две урны на двух избирательных участках опечатаны - по подозрению в двойном голосовании. Об этом сообщил журналистам с глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов

"Между нашими брифингами две урны на двух участках были отпечатаны. В одной и во второй урне двойное голосование", - сказал Венедиктов журналистам. 

Ранее одна и та же женщина на участке 1533 пришла проголосовать дважды с разницей в несколько часов, об этом сообщало РИА "Новости" со ссылкой на Венедиктова. При повторной попытке голосования женщину узнали члены комиссии. Они попросили не опускать бюллетень, но она опустила. Урну опечатал председатель УИК. 

"МК" сообщал, что на УИКах 2069, 3224, 2875, 2057 были нарушены правила надомного голосования. Избиратели не оставляли заявлений для участия в надомном голосовании, но бумаги им показывали пришедшие соцработники. Граждане отказывались голосовать по такой схеме и шли на участки самостоятельно. 

Итоговая явка на 20.01 по электронному голосованию составила 92,3%, явка на физические участки в Мосгордуму - 17,2% от общего числа граждан. 

По данным Мосгоризбиркома, активнее всего голосует район Восточный: в 17.00 явка там составила 23,9%. На втором месте по активности Арбат – 23,8%. Слабая избирательная активность в Алтуфьево – 8,8% и в поселении Ивановское – 8,4%.

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В Москве запечатали две урны из-за нарушений на голосовании 

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Теги: нарушения, выборы, москва



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