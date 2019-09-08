30 Сентября 2020
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избирательный участок 800, Челябинск, (2019) | Фото: chel.spravedlivo.ru

В "СР" заявили о возможной фальсификации при подсчете голосов на избирательном участке в Челябинске

В Челябинске на избирательный участок 800 в Центральном районе вызвали полицию. В "Справедливой России" сообщили, что возможно, идет фальсификация.

"В переносной урне зафиксировано превышение количества бюллетеней. Стоит вопрос об отмене результатов выездного голосования. Кроме того, на видео с камеры наблюдения видно, как один из членов комиссии отвлекает наблюдателя от "СР", а другая в это время прячет документы, похожие на бюллетени, в сумку", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии.

избирательный участок 800, Челябинск,(2019)|Фото: chel.spravedlivo.ru

Напомним, в Челябинске завершилось голосование на выборах губернатора и депутатов районных советов города.

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В "СР" заявили о возможной фальсификации при подсчете голосов на избирательном участке в Челябинске

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Теги: выборы, голосование, результаты, Справедливая Россия,



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