После обработки 20% протоколов участковых избиркомов в Зауралье с огромнейшим отрывом лидирует Шумков

В Курганской области появились первые устойчивые данные предварительных итогов выборов губернатора региона.

По данным ЦИК, которые есть в распоряжении Накануне.RU, после обработки 20,02% протоколов участковых избирательных комиссий явным лидером голосования является действующий врио главы Зауралья Вадим Шумков. За него проголосовали 81,31% от указанного числа или 34 тыс. 674 человека.

На втором месте с уверенным отрывом от оппонентов идет коммунист Яков Сидоров. За него проголосовали 9,01% или 3 тыс. 843 избирателя. Тройку лидеров замыкает представитель "Справедливой России" Татьяна Майборода, ее результат 4,69% или 1 тыс. 999 голосов избирателей.

На последнем месте - кандидат от ЛДПР Юрий Ярушин с результатом 3,72% или 1 тыс. 586 голосов.

Как сообщили Накануне.RU в избирательной комиссии Курганской области, предварительные полные итоги выборов станут известны утром 9 сентября.