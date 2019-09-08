"Жалоба личного характера". Жительница Югры отказалась от жалобы на нарушения при выборах

В селе Болчары, где сегодня выбирают главу, избиратель пожаловалась на нарушение своих прав, но потом передумала.

Информация о жалобе размещена на сайте местной ячейки КПРФ. Гражданка пожаловалась, что на избирательном участке №89 имеется заявление от ее имени с просьбой предоставить возможность проголосовать досрочно, подпись о получении бюллетеня для досрочного голосования. Женщина просила немедленно рассмотреть жалобу, поскольку эти документы поддельные.

Председатель окружного избиркома Денис Корнеев пообщался с заявительницей по телефону. "Женщина попросила, чтобы жалобу не рассматривали, поскольку для написания у нее были обстоятельства личного характера. Она от своих претензий отказалась и подтвердила, что принимала участие в досрочном голосовании", - заявил Корнеев.

По его данным, на указанном участке всего 5 человек проголосовало досрочно. "В данном случае отсутствуют признаки механизма фальсификации выборов",- прокомментировал Корнеев.