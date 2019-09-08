01 Октября 2020
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Политика Дальневосточный ФО В России
Дальний Восток (2015) | Фото: newwoman.ru

Политолог: В ДФО сохраняется высокий уровень протестного голосования

Итоги единого дня голосования традиционно подводятся, начиная с Дальнего Востока. Избиратели в этом федеральном округе традиционно склонны к протестному голосованию и зачастую приносят немало сюрпризов партии власти. Здесь в прошлом году сразу в двух регионах вышли во второй тур оппозиционные кандидаты. Выборы в Приморском крае были отменены из-за многочисленных нарушений, а в Хабаровском крае победил Сергей Фургал от ЛДПР. В ходе нынешней кампании второго тура ждали на Сахалине.

За прошедший год в ДФО произошли заметные изменения: к федеральному округу присоединили республику Бурятия и Забайкальский край, административный центр округа перенесли во Владивосток, где в ходе очередного ВЭФ дальневосточникам пообещали поток иностранных инвестиций, а также льгот и других благ от федерального центра. В итоге на губернаторских выборах, по предварительным данным, с большим отрывом лидируют назначенные из Кремля врио, но социально-экономическая обстановка в регионе остаётся тяжёлой, а для "Единой России" сегодня прозвучал тревожный сигнал.

Политолог Максим Жаров в беседе с Накануне.RU подчеркнул, что 90% для врио Александра Осипова в Забайкальском крае удивления не вызывают, поскольку здесь полностью зачищено электоральное поле. Но на самом деле такой беспрецедентный результат должен настораживать Администрацию президента.

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко лидирует с 59%. Однако здесь выборы прошли не вполне гладко и, как напомнил эксперт, есть определённые параллели с выборами пошлого года в Приморье, когда сначала победу одерживал кандидат от власти, но после подсчёта всех протоколов ситуация едва не свалилась во второй тур. По мнению Максима Жарова, итоги нынешних выборов можно считать показателем серьёзного напряжения социально-экономической ситуации на Сахалине.

Главной сенсацией Дальнего Востока стали итоги выборов в думу Хабаровского края. В регионе упрочила свои позиции ЛДПР, представителей которой поддержали почти 60% избирателей. А для "ЕР" результат нельзя считать удовлетворительным. "Это уже не партия власти с 11 процентами", - отметил Максим Жаров. Оборотной стороной этого успеха партии ЛДПР может стать то, что теперь её с Жириновским будут обвинять во всех смертных грехах.

Важно, что активное протестное голосование сохранилось в Хабаровском крае с прошлого года. Можно сказать, что успех ЛДПР это фактически антирейтинг "Единой России". Эти проблемы федеральный центр должен осознать, добавил эксперт.

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Политолог: В ДФО сохраняется высокий уровень протестного голосования

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Теги: ДФО, выборы, Максим Жаров



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