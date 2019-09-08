30 Сентября 2020
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Политика
Денис Паслер (2016) | Фото: ДИП губернатора Свердловской области

Денис Паслер лидирует после подсчета 1,23% бюллетеней

Врио губернатора Оренбургской области после обработки первых бюллетеней получил 69,39% голосов избирателей. Обработано 1,23% бюллетеней, передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на данные ЦИК.

Паслер выдвинут "Единой Россией". На второй месте идет коммунист Максим Амелин с 21,73% голосов.

Напомним, ВЦИОМ и ФОМ ранее озвучивали список регионов, где возможен второй тур губернаторских выборов. В их числе Алтай, Оренбургска область, Ставропольский край, Оренбургская область, Петербург, Сахалин.

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Денис Паслер лидирует после подсчета 1,23% бюллетеней

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Теги: Денис Паслер, единый день голосования



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Ранее 08.09.2019 18:22 Мск Exit poll: Паслер побеждает в Оренбургской области в первом туре

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