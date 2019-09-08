В Югре разбираются с единственным серьезным нарушением на выборах: попытка агитировать по телефону

Во время выборов в Югре не зафиксировано серьезных нарушений. Омбудсмен Югры Наталья Стребкова охарактеризовала прошедший день выборов, как ровный, спокойный и хорошо организованный.

По ее словам, на ряде участков отмечалась не очень высокая активность, однако в целом настроение избирателей везде было благоприятное.

Единственное нарушение, по которому идет разбирательство, зафиксировано в Коммунистическом - там сейчас проводится проверка комиссии с подключением "Ростелекома" - была зафиксирована попытка агитации посредством телефонных звонков и сообщений в групповых чатах в мессенджерах.

Также уполномоченный по правам человека пожелала на будущее, чтобы в ТИК были готовы работать с избирателями, имеющими ограниченные возможности по здоровью. "Это те моменты, в которых нам бы хотелось достичь определенного совершенства, вне зависимости от того, есть или нет на участке граждане, к примеру, с ограничениями по слуху или зрению. Хотелось бы, чтобы все всегда были готовы и знали, как необходимо действовать", - заявила омбудсмен.

Она отметила, что при организации выборов вне помещений для голосования — это СИЗО, ИВС, больницы, учреждения соцзащиты, — также нарушений не выявлено, жалоб не поступало. Об этом сообщает Югра-ньюс.