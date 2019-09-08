На довыборах депутатов тюменской облдумы определился лидер

Первые результаты с избирательных участков на довыборах депутатов Тюменской областной думы показывают что первое место с большим отрывом занимает Николай Руссу ("Единая Россия"). Итоги подсчета на 21.30 приводят наблюдатели КПРФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Руссу набирает 45,04%. На втором месте кандидат от коммунистов Анатолий Княжев, у которого 26,27%. На третьем месте Максим Карпиков ("Справедливая Россия") с результатом 13,15%. Чуть больше 12,3% - у Мурата Тулебаева (ЛДПР).

Напомним, на дополнительных выборах депутата Тюменской областной думы по одномандатному избирательному округу № 19 на участки пришли лишь 11,95% избирателей.