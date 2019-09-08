За депутата Госдумы от ЛДПР Виталия Пашина проголосовали 6,11%. Алексей Севастьянов и Сергей Смышляев набирают по 1,71%

По предварительным итогам действующий врио губернатора набирает 77,02% голосов. На втором месте кандидат от КПРФ Константин Нациевский – 11,09%.

Алексей Текслер лидирует на выборах губернатора Челябинской области по результатам обработки 0,48% протоколов УИК, передает корреспондент Накануне.RU .

По предварительным итогам Текслер набирает 77,02% на выборах губернатора Челябинской области





