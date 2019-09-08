30 Сентября 2020
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Политика Санкт-Петербург
коиб, выборы, урна, бюллетень (2014) | Фото: Накануне.RU

СМИ: В ряде районов Санкт-Петербурга зафиксированы "рекорды" по голосованию на дому

Многие избиратели в Санкт-Петербурге решили 8 сентября неожиданно голосовать на дому, заявки об этом поступают в участковые избирательные комиссии. По данным "Фонтанки", особую активность в голосовании на дому проявляют отчего-то жители Фрунзенского района Северной столицы.

Как сообщает издание, уже утром выяснилось, что около 300 жителей Фрунзенского района в день голосования решили сделать выбор на дому. Член УИКа № 2119 Платон Траньков утверждает, что комиссия приняла решение отправить две машины с урнами для голосования по месту жительства избирателей, в каждой машине было по 150 бюллетеней, места в автомобилях для наблюдателей при этом не нашлось. Сам Траньков говорит, что видел реальные заявки лишь от 12 жителей района. Во Фрунзенском районе в марте 2018 года на выборах президента на дому выразили желание голосовать лишь 51 избиратель, закрепленный на этом УИКе.

Непонятные манипуляции с надомным голосованием зафиксированы также в муниципалитете Волковское, в Адмиралтейском и Приморском районах и т.д. Пока непонятно, будут ли поданы официальные жалобы на эти факты, на сайте городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга информация не нашла отражения.

Накануне.RU ранее рассказывало, что за организацию выездных участков для избирателей Северной столицы на территории Ленинградской и Псковской областей горизбирком раскритиковала глава ЦИК Элла Памфилова, добавив, что "ЦИК не имеет власти для решения данных вопросов". За 5 дней до выборов бывший кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга, представитель КПРФ Владимир Бортко снял свою кандидатуру, объяснив это как раз попытками организовать нечестное голосование

8 сентября 3,8 млн избирателей Санкт-Петербурга выбирают губернатора города и депутатов муниципальных советов, ранее мы писали о низкой явке на текущих выборах

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СМИ: В ряде районов Санкт-Петербурга зафиксированы "рекорды" по голосованию на дому

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Теги: Элла Памфилова, Владимир Бортко, Платон Траньков, выборы, явка,



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