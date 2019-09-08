30 Сентября 2020
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Политика В России
карандаш, рейтинги, столбики, экономика (2018) | Фото: Накануне.RU

ФоРГО отказался публиковать результаты экзит-полл

ФоРГО решил отказаться от публикации результатов так называемых "опросов на выходе" - exit poll. Сообщение опубликовано в официальном канале Фонда в Telegram. При этом все имеющиеся ссылки на экзиты фонд назвал недостоверными.

Причиной отказа от публикации экзитов ФоРГО называет высокий процент отказа респондентов отвечать на вопрос социологов. "По некоторым округам процент отказов превысил 70%. По остальным округам он находится на уровне 45-50%", - признаются в фонде.

"Публикация настолько невзвешенных и противоречивых данных была бы поступком непрофессиональным. В связи с вышеизложенным, нами принято решение отказаться от публикации данных. Любые ссылки на якобы существующие цифры экзит-поллов являются тем, что сейчас принято называть фейк-ньюс", - говорится в сообщении фонда.

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ФоРГО отказался публиковать результаты экзит-полл

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Теги: форго, экзит-поллс, экзиты, exit-poll



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