Избирком Тюменской области: Выборы прошли без нарушений

Выборы в Тюменской области прошли без нарушений, заявил на итоговой пресс-конференции председатель областного избиркома Игорь Халин. Он отметил, что из 19 жалоб подтвердились семь.

На 19.30 в Тюменской области проголосовали 43 406 избирателей — то есть 19,67%. На дополнительных выборах депутата Тюменской областной думы по одномандатному избирательному округу № 19 на участки пришли лишь 11,95% избирателей.

Самые активные избиратели живут в Ялуторовске, там на участки пришли 30,15% или 8 331 человек. Явка в Тюменском районе составила 29,32% или 14 402 человека.

В комиссии отметили, что на муниципальных выборах явка была на среднем уровне, а вот на довыборах в областной парламент могла бы быть повыше.

Окончательные итоги выборов комиссия подведет завтра в 11 часов.