К полуночи остаются неизвестными данные с участков Южно-Сахалинска

На Сахалине затягивается подсчет голосов на выборах губернатора региона. К полуночи в системе ГАС "Выборы" не появились данные с участков Южно-Сахалинска. Наблюдатели с мест сообщают о пересчете, который якобы идет из-за сбоев с электричеством. Между тем процент действующего врио снижается, передает корреспондент Накануне.RU.

Данные из Южно-Сахалинска поступают с большой задержкой. Ранее в столице Сахалина произошло отключение электроэнергии, однако благодаря электрическим генераторам голосование на избирательных участках нарушено не было. Тем не менее, наблюдатели сообщают, что бюллетени из некоторых КОИБов комиссии пересчитывали вручную, якобы из-за сбоев электричества.

Сахалинская область была в числе регионов, где социаологи не исключали проведение второго тура. У врио Валерия Лимаренко после обработки 72,47% бюллетеней 61% голосов, однако после обработки 84,3% за кандидата проголосовало уже 59%.

Ближайшим преследователем Лимаренко на текущий момент остается коммунист Алексей Корниевнко.