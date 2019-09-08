30 Сентября 2020
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Политика Свердловская область
Антон Шипулин (2019) | Фото: Накануне.RU

Шипулин выигрывает гонку преследования: по экзитам набрал больше 50%

По данным опросов "на выходе", екатеринбургский спортсмен Антон Шипулин лидирует на выборах депутата Госдумы по Серовскому округу.

Экзиты отдали на долю биатлониста 52% голосов, тогда как его ближайший конкурент в этой "гонке преследования" - "справедливоросс", фельдшер Алексей Коровкин ("Справедливая Россия") получил 20%. На третьем месте коммунист Габбас Даутов, депутат качканарской думы.

Правозащитница Евгения Чудновец, прославившаяся после того, как была осуждена за репост в соцсети (когда это еще не было мэйнстримом), выдвигалась от ЛДПР и не вошла на пьедестал почета. У нее четвертое место с 6%. Эти данные носят предварительный характер.

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Шипулин выигрывает гонку преследования: по экзитам набрал больше 50%

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Теги: антон шипулин, выборы, экзит полл



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