По данным Exit poll Шумков набирает 88% голосов избирателей

По данным Exit poll врио губернатора Курганской области Вадим Шумков набирает 88% голосов избирателей на выборах главы региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Судя по данным опросов на выходе из избирательных участков, по 5% голосов набрали коммунист Яков Сидоров и представитель ЛДПР Юрий Ярушин. На последнем месте кандидат от "Справедливой России" Татьяна Майборода - ее результат 2%.

По данным ЦИК, которые стали известны Накануне.RU, по результатам обработки 0,10% протоколов УИК, Шумков набрал 81,40% голосов, Сидоров - 9,04%, Майборода - 3,62% и Ярушин 3,10%.