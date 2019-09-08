Активисты "Голоса" распространяют фейки о нарушениях на выборах в Петербурге

Так называемое движение «Голос», признанное в России иностранным агентом, внимательно следит за выборами, проходящими по всей стране 8 сентября. Примечательно, что активисты «Голоса» не особенно заботятся о правдивости данных, которые распространяют. Их интересует только общее количество нарушений, поэтому зачастую им приходится выдумывать их самим.

Данная НКО финансируется Госдепом США, и это давно не секрет. Более того, активисты движения очень гордятся такой дружбой. Например, за 2014 год «Голос» получил аж 400 тысяч долларов на свои проекты.

Кстати, сами американцы, ратующие за демократию во всем мире, не пускают на свои избирательные участки российских граждан в качестве наблюдателей. Однако в наши электоральные процессы США вмешиваются фактически напрямую. Двойные стандартны налицо.

Чем же известен «Голос»?

В первую очередь своим проектом «карта нарушений». Это интерактивный сервис, где в режиме «лайв» фиксируются нарушения на избирательных участках по всему городу. Так, по состоянию на 15.30 8 сентября в Петербурге было зафиксировано 159 нарушений, 57 из них в Центральном районе.

Итак, что же происходит в самом «криминогенном» Центральном районе? Фактически - ничего. Многие нарушения, отмеченные в этом районе, на самом деле произошли в других местах. К примеру нарушение «на дому» в УИК №2109 почему-то зарегистрировано в Центральном районе, хотя данный участок расположен во Фрунзенском.

Точно такая же ситуация наблюдается и с УИК №1342, где сообщалось о голосовании за других граждан. Данное отделение располоагается в Московском районе. Маловероятно, что авторы этого проекта не знакомы с административным делением города. По всей видимости, мы стали свидетелями самого обыкновенного обмана, чтобы привлечь внимание и вызвать исключительно эмоциональную реакцию обывателя. Так, более 10 нарушений из 57 относятся к другим районам.

Чтобы до конца прояснить ситуацию, журналисты обратились за разъяснениями к главам избирательных участков, отмеченных на «карте нарушений». Глава избиркома Московского района СПб Наталья Абросимова заверила, что никаких нарушений зафиксировано не было. Кроме того, не поступило ни одной жалобы.

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Председатель Фрунзенского УИКа Николай Стуговщиков смог лишь повторить ее слова – он также заявил, что все проходит спокойно без нарушений.

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Забавно, что модераторы фейковой «карты нарушений» даже не пытаются найти доказательств каких-то незаконных действий. Они просто выдумывают факты или пользуются недостоверными данными, думая лишь о дотациях, которые смогут получить от западных спонсоров, если сорвут выборы.

Стоит отметить, что данный проект был запущен ещё три месяца назад. Половина из зафиксированных нарушений датируется летними месяцами, да и то на нарушения они тянут лишь с большой натяжкой.

Например, 7 июня партия «Яблоко» обвинила Вячеслава «Рыжего Тарзана» Дацика и костюмированного Ленина в попытке сорвать их внутреннее заседание. Трудно сказать, какое отношение данные персонажи имеют к нынешним выборам, тем не менее эта жалоба нашла своё место на «карте».

Также досталось без вины виноватым исполнителям из музыкального коллектива KREC. Оппозиционные деятели каким-то образом усмотрели политический подтекст в концертной деятельности музыкантов и обвинили администрацию МО «Екатерингофский» в попытке подкупа избирателей. И плевать им на то, что сами исполнители подтвердили, что аполитичны и готовы перенести свой концерт.

Кажется, что «Голос» все больше и больше отчаивается, прибегая к самым нелепым и откровенно лживым методам, чтобы дискредитировать российские выборы. Жалобы, доносы и прочее не имеет широкого влияния на горожан. Однако нет сомнений, что жадные представители НКО не сдадутся до последнего, зарабатывая себе на корку американского хлеба в будущем году.