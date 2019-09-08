Exit poll: Паслер побеждает в Оренбургской области в первом туре

Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер на выборах главы региона набирает 68%. Данные приводят exit poll, передает корреспондент Накануне.RU.

Бывший глава правительства Свердловской области и топ-менеджер "Т-Плюс" по данным опросов идет с большим отрывом от оппонентов. Ближайший преследователь,представитель КПРФ Максим Амелин набирает чуть больше 23%. Тройка кандидатов (Яцына, Кобзев, Грячев) не набрали и 3%.

Таким образом, глава рейтинга самых богатых губернаторов может победить в первом туре. Ранее ВЦИОМ включил Оренбургскую область в число регионов, где электоральный рейтинг врио ниже 50%.