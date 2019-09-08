30 Сентября 2020
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Политика Приволжский ФО
инаугурация Евгения Куйвашева, Паслер (2017) | Фото: Накануне.RU

Exit poll: Паслер побеждает в Оренбургской области в первом туре

Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер на выборах главы региона набирает 68%. Данные приводят exit poll, передает корреспондент Накануне.RU.
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Бывший глава правительства Свердловской области и топ-менеджер "Т-Плюс" по данным опросов идет с большим отрывом от оппонентов. Ближайший преследователь,представитель КПРФ Максим Амелин набирает чуть больше 23%. Тройка кандидатов (Яцына, Кобзев, Грячев) не набрали и 3%.

Таким образом, глава рейтинга самых богатых губернаторов может победить в первом туре. Ранее ВЦИОМ включил Оренбургскую область в число регионов, где электоральный рейтинг врио ниже 50%.

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Exit poll: Паслер побеждает в Оренбургской области в первом туре

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Теги: Денис Паслер, Оренбургская область, единый день голосования, выборы, Exit poll



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Развитие сюжета:

Ранее 08.09.2019 20:04 Мск Денис Паслер лидирует после подсчета 1,23% бюллетеней

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