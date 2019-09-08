30 Сентября 2020
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Политика Сибирский ФО
Анатолий Локоть депутат Государственной думы (2012) | Фото: kprf.ru

Новосибирск продемонстрировал "чувство Локтя". Красный мэр лидирует на выборах

По результатам обработки примерно половины бюллетеней на выборах мэра Новосибирска уверенно лидирует действующий градоначальник, коммунист Анатолий Локоть.

Явка на выборы мэра составила немногим более 19%. По предварительным данным, половина из пришедших на участки отдала голоса в пользу Локтя. На втором месте с большим отрывом от лидера (18,9%) Сергей Бойко, идущий самовыдвиженцем. На третьем с менее 10% - кандидат от ЛДПР Евгений Лебедев. Данные носят предварительный характер.

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Новосибирск продемонстрировал "чувство Локтя". Красный мэр лидирует на выборах

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Теги: локоть, выборы



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