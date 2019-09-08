"Скучные выборы" и низкую явку в Санкт-Петербурге обсудили политологи

На онлайн-марафоне “Ночь Выборов 2019” обсудили низкую явку в Санкт-Петербурге, она составила 16,26% против ожидаемых хотя бы 30%, так как ситуацию подогревали скандалы с выходом из предвыборной гонки кандидатов. Политолог Алексей Мартынов при этом сказал, что в единый день голосования явка по регионам была традиционной для электоральных местностей. В восточных регионах уже начался подсчет голосов, эксперты оценивают явку по регионам и результатам экзит-полов.

В четвертый раз представил выборку эксклюзивных мнений российских политологов марафон “Ночь Выборов 2019” , эксперт Евгений Минченко предрек увлекательные результаты выборов и “жаркие батлы” при открытии мероприятия.

В этом году в два раза больше наблюдателей, чем было год назад, сказал эксперт политолог Алексей Мартынов. “Многие сегодня пеняют, что скучные выборы, и зачем нам такие скучные выборы? К этому надо стремиться. Скучные выборы - как в Швейцарии. Без элементов фестивальной демократии, это мы переросли. Но некоторым хочется, чтобы было, как на Украине - с мордобоем, весело”.