Наблюдатели на Ямале жалуются на ограничение доступа в туалет

В Салехарде представители территориального избиркома запретили наблюдателям пользоваться туалетом. Наблюдатели в случае ограничения доступа намерены направить жалобу на нарушение прав человека, передает корреспондент Накануне.RU.

На избирательном участке 1003 наблюдателям и кандидату от КПРФ председатель комиссии заявил, что после закрытия УИК воспользоваться туалетом будет нельзя. При попытке справить нужду, обратно запускаться наблюдатели не будут.

Отметим, процедура подсчёта голосов обычно занимает 3-4 часа. Наблюдатели хотят написать жалобу на нарушение прав человека.

Напомним, в столице Ямала проходят выборы в гордуму и довыборы в региональный парламент.