Сайт ЦИК подвергся DDoS-атакам

На сайт Центризбиркома накануне напали хакеры - две крупные DDoS-атаки прошли по серверу и были успешно отбиты.

Об этом рассказал член ЦИК Антон Лопатин. По его словам, атаки на сайт длились одну-две минуты, прежде чем их удалось остановить.

"Традиционно к единому дню голосования возникает интерес у любителей повзламывать всякого рода интернет-ресурсы. Сегодня все идет в штатном режиме - те атаки, которые есть, немногочисленные, отбиты", - сказал Лопатин.

Ни одной из атак не удалось прервать работу сайта Центризбиркома, передает ТАСС.