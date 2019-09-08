Популярному столичному эксперту удалось заручиться поддержкой 21,71% избирателей. По данным избиркома Хабаровского края лидирует член ЛДПР Иван Пиляев (38,33%), на третьем месте кандидат от "Единой России" Виктория Цыганова (14,32%).

Николай Платошкин , инициатор создания движения "За новый социализм", выдвигающийся от КПРФ на довыборы по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70, после подсчёта 10% голосов занимает второе место.

Николай Платошкин обходит Викторию Цыганову на довыборах в Госдуму





