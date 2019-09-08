30 Сентября 2020
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Политика Дальневосточный ФО
врио главы Забайкалья Александр Осипов (2018) | Фото: kremlin.ru

Врио губернатора Забайкалья лидирует на выборах

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов лидирует на выборах главы региона при подсчете бюллетеней, передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на данные ЦИК.

После подсчета 12,08% бюллетеней, у Осипова, который избирается в порядке самовыдвижения, 90,09% голосов избирателей.

На втором месте кандидат от "Партии пенсионеров" Елена Краузе (3,31%), следом идет кандидат от "Патриотов России" Вячеслав Ушаков (2,28%).

На последнем месте с 1,75% голосов Яна Шпак ("Партия Роста").

Добавим, официально избирком огласил данные по явке на 18 часов местного времени. В голосовании приняли участие больше 30% избирателей.

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Врио губернатора Забайкалья лидирует на выборах

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Теги: выборы губернатора Забайкальского края, Александр Осипов, единый день голосования



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