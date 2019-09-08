В Челябинской области за два часа до закрытия избирательных участков проголосовало 38,46% избирателей

В Челябинской области по данным на 18 часов на выборах губернатора региона проголосовало 38,46% избирателей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.

На выборах губернатора в 2014 году явка на 18 часов была чуть ниже – 33,98%.

Избирательные участки закроются в 20 часов.

Добавим, что сегодня в регионе проводится 68 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора Челябинской области.