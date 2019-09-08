Избирком прокомментировал инцидент с кабинетом за шторкой в курганской школе, организованный вместо кабинки для голосования

Председатель избирательной комиссии Курганской области Валерий Самокрутов прокомментировал Накануне.RU инцидент с отдельным кабинетом за шторкой, который переоборудовали вместо кабинки для голосования.

"Это может быть в виде кабинки, может быть в виде штор, может быть в виде ширмы. То есть любые варианты, но чтобы было обеспечено тайное волеизъявление избирателя. Наша позиция - кабинки должны быть везде, это удобно и понятно", - сообщил Самокрутов.

По его словам, это не является нарушением, но информация направлена в избирательную комиссию Кургана для детального рассмотрения.

Как ранее сообщало Накануне.RU, на участковой избирательной комиссии №939 в Кургане в школе №52 организаторы выборов не выставили кабинки для голосования. Помещение школы позволяет разместить кабинки для голосования по всем правилам, однако руководство школы решило обустроить в качестве кабинки один из кабинетов. Вход завешен шторкой, люди заходят туда и голосуют.

Один из кандидатов в депутаты посчитал это нарушением и обратился с жалобой в региональный избирком.