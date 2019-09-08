30 Сентября 2020
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Политика Москва
выборы, голосование (2019) | Фото:Накануне.RU

Зеленые линейки, слипшиеся бюллетени. На нескольких участках в Москве обнаружены нарушения

В сети появились сообщения о нарушениях на избирательных участках в Москве. Кандидат в Мосгордуму Роман Юнеман сообщил о том, что на избирательном участке в районе Чертаново заметили возможную "карусель": у многих на столах зеленая линейка, к ним подходят избиратели с яркой зеленой вещью. Зеленая линейка зафиксирована на участках: 2110, 2111, 2112, 2099, 2098, 2080, 2083, 2075, 2073, 2077, 2060.

Любовь Комарова, помощница Алексея Венедиктова сообщила, что нарушение отметили временной меткой на карте нарушений "Голос".

"Мы обзвонили все эти участки и попросили, чтобы на столах лежали линейки одинакового цвета, чтобы ни у кого не лежали зеленые линейки. Пока мы точно не можем сказать, была карусель или нет. Как только нам пришлют временные метки, мы сможем проверить", - заявила журналистам Любовь Комарова.

В сети также появилось видео, где на участке 9 (Арбат) избиратели фотографируют бюллетени и себя возле урны.

"Голос" сообщает о нарушениях при надомном голосовании. По их данным, на участке 2257 социальный работник подделала подпись избирателя на заявлении на надомное голосование.

Об этом стало известно, когда выездная группа приехала на адрес избирателя. Женщина, чью подпись подделали отказалась голосовать на дому. Похожая ситуация произошла на участке 451 в Ховрино.

Венедиктов рассказал о подтвердившихся нарушениях: "Я направил письмо Горбунову с просьбой аннулировать результаты голосования на двух урнах, которые опечатаны решением участковых избирательных комиссий. В одной из комиссий выдали два слипшихся бюллетеня, и женщина проголосовала двумя слипшимися бюллетенями – было двойное голосование. Вторая история: в другой комиссии был выдан бюллетень человеку, который не является избирателем на этом участке, он проголосовал. Комиссия опечатала урну. Мы просим МГИК аннулировать эти результаты".

Явка на выборы в Москве на 15.00 составила 12,31%.

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Зеленые линейки, слипшиеся бюллетени. На нескольких участках в Москве обнаружены нарушения

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Теги: нарушения, выборы



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