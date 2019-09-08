ЦИК: врио лидирует на выборах в Сахалинской области

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко уверенно лидирует после обработки более половины бюллетеней. Согласно данным ЦИК РФ, на настоящий момент подсчитано 57,71% голосов.

Лимаренко, пошедший на выборы самовыдвиженцем, заручился поддержкой 33274 человек, набрав таким образом 61,98%.

За ним с большим отрывом следуют Алексей Корниенко от КПРФ (20,77%) и Дмитрий Флеер от ЛДПР (6,51%). Аутсайдерами губернаторской гонки стали Дмитрий Зенкин от партии "Коммунисты России" и Дмитрий Кочергин от КПСС с 4,79% и 2,06% соответственно.