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8 сентября, день выборов, голосование, Челябинская область (2019) | Фото: Накануне.RU

Довыборы региональных депутатов на севере Урала: провал на юге, аншлаг на Ямале

В Югре, на Ямале и в Тюменской области подведены данные по явке на довыборах депутатов региональных парламентов на 18 часов. За два часа до закрытия участков наибольшая явка зафиксирована в Ямало-Ненецком автономном округе, передает корреспондент Накануне.RU.
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На выборы депутата Тюменской областной думы по одномандатному округу № 19 пришло 11,3% избирателей. Председатель комиссии ранее объяснил низкую явку хорошей погодой - некоторые жители предпочли голосованию поездку в сады.

На вакантный мандат, напомним, претендуют четыре кандидата: депутат гордумы от ЛДПР Мурат Тулебаев,представитель "Единой России", гендиректор "Мостострой-11" Николай Руссу, "эсер" Максим Карпиков и лидер местных "диванных войск", идущий от КПРФ, Анатолий Княжев.

Дополнительные выборы депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по Когалымскому одномандатному избирательному округу №15 привлекли на участки 20.2% избирателей. Комиссия зарегистрировала в качестве кандидатов помощника депутата Госдумы Жалауддина Абдуразакова (КПРФ), сотрудницу "КогалымНИПИнефти" Инну Абдурахманову ("Справедливая Россия"). председателя профкома ППО ТПП "Когалымнефтегаз" Андрея Ковальского, депутата депутат совета сельского поселения Русскинская Максима Егорова (ЛДПР) и дорожного рабочего "Сибдорстроя" Мурада Гасанова.

Наибольшая явка среди регионов "матрешки" - на Ямале. На довыборы депутатов заксобрания по Салехардскому одномандатному избирательному округу № 1 пришло 37.9% избирателей. В довыборах принимают участие пять кандидатов: выдвиженец от "Единой России" заведующий перинатальным центром СОКБ Алексей Денисов, начальник службы охраны труда и производственного контроля "Салехардэнерго", Игорь Михайлюк, выдвинутый "Казачьей партией", помощница депутата в заксобрании Ямала, кандидат коммунистов Людмила Журавлева, специалист по кадрам компании "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь" Елена Смирных и ИП Евгений Соколов ("Справедливая Россия").

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Довыборы региональных депутатов на севере Урала: провал на юге, аншлаг на Ямале

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Теги: довыборы депутата Тюменской областной думы, довыборы в ХМАО, довыборы в заксобрание ЯНАО



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