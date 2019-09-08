Электронная явка на выборы в Мосгордуму составила 75%

Явка на выборы в Москве к 15.00 составила 75%, об этом сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов в своем канале в Telegram.

Ранее в департаменте информационных технологий Москвы сообщили, что в ходе электронного голосования возник сбой в одном из модулей, несмотря на это все голоса сохранились.

"Зависание длилось один час и было вызвано сбоем в работе оборудования, которое производит гост-шифрование. Это оборудование компании "Информационная безопасность — КриптоПро", оно стоит по требованиям законодательства", - сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Артем Костырко.

8 сентября в 85 регионах РФ проходит единый день голосования. В 16 регионах будут выбраны губернаторы, в 22 административных центрах – гордумы. Москвичи выбирают депутатов Мосгордумы по 45 одномандатным округам — сроком на пять лет.