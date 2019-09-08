Зауральский избирком озвучил свежую явку на выборах губернатора

В Курганской области на 18.00 на выборах губернатора региона проголосовало 260 тыс. 117 избирателей, передает корреспондент Накануне.RU.

В процентном соотношении это 37,36%.

Стоит отметить, что в 2014 году на прошлых выборах главы региона по состоянию на 18.00 тогда проголосовало 35,42% от общего числа избирателей или 260 тыс. 713 человек. Интересный факт - процентов в прошлые выборы было меньше, а количество избирателей - больше. Возможно, это связано с оттоком из Зауралья населения.

Напомним, в Курганской области 8 сентября проходят более 300 избирательных кампаний, главные из них - это выборы губернатора Курганской области и депутатов Курганской городской думы.