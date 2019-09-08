Премьером Грузии стал бывший глава МВД

Премьер-министром грузинского правительства стал экс-глава МВД Георгий Гахария. Парламент страны выразил вотум доверия правительству, утвердив таким образом премьера и обновленный состав кабмина. В поддержку проголосовали 98 депутатов из 150 представленных в законодательном органе.

Этой пятый по счету премьер после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году. В новом составе правительства всего два изменения, оба в силовых ведомствах. Гахария представил на освободившийся пост министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, возглавлявшего Службу государственной безопасности (СГБ) Грузии, а должность министра обороны вместо Левана Изория занял экс-премьер, политический секретарь "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили, передает РИА Новости.