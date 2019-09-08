30 Сентября 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Ирина Максимова, председатель Общественной палаты ХМАО (2018) | Фото: Открытый регион - Югра, myopenugra.ru

Ирина Максимова призвала органы соцзащиты активно взаимодействовать с участковыми избирательными комиссиями

Председатель общественной палаты Югры Ирина Максимова призвала органы соцзащиты активно взаимодействовать с участковыми избирательными комиссиями, чтобы у председателей ТИК были актуальный списки граждан, которым в связи с состоянием здоровья нужна помощь при голосовании.

На участке, который посещала председатель ОП, работал отдельный сотрудник, который оказывал помощь маломобильным гражданам и инвалидам.

Также Максимова похвалила и поблагодарил общественных наблюдателей. "Я поражена активности общественных наблюдателей Белого Яра, все 18 человек не только были на обучении территориальной избирательной комиссии, но и пришли ко мне, чтобы познакомится. Люди, которые бегут работать, понимая, что они работают бесплатно, но это их гражданский долг, это очень многое значит. Очень много молодых людей работает, тратит практически весь свой день на то, чтобы соприкоснуться с избирательным процессом и посмотреть, как это происходит", - отметила глава ОП.

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Ирина Максимова призвала органы соцзащиты активно взаимодействовать с участковыми избирательными комиссиями

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Теги: ирина максимова, югра, общественная палата, выборы



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