На одном из избирательных участках Кургана "забыли" выставить кабинки для голосования

30 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Курганская область
школа №52, кабинки, голосование (2019) | Фото:Накануне.RU

На одном из избирательных участках Кургана "забыли" выставить кабинки для голосования

На участковой избирательной комиссии №939 в Кургане в школе №52 организаторы выборов не выставили кабинки для голосования, об этом Накануне.RU рассказал один из кандидатов в депутаты гордумы.

Как отметили наблюдатели, помещение школы позволяет разместить кабинки для голосования по всем правилам, однако руководство школы решило обустроить в качестве кабинки один из кабинетов. Вход завешен шторкой, люди заходят туда и голосуют.

Кандидат в депутаты считает это нарушением.

"Кто знает что они там делают в кабинете. Неужели нельзя было нормальные кабинки сделать?", - возмутился кандидат.

В избирательной комиссии Курганской области пообещали прокомментировать этот инцидент позже.

Напомним, помимо губернаторских выборов 8 сентября этого года в Кургане проходят выборы депутатов городской думы.

школа №52, кабинки, голосование(2019)|Фото:Накануне.RU

школа №52, кабинки, голосование(2019)|Фото:Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На одном из избирательных участках Кургана "забыли" выставить кабинки для голосования

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: кабинки, выборы, голосование, Курган



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 08.09.2019 17:14 Мск Избирком прокомментировал инцидент с кабинетом за шторкой в курганской школе, организованный вместо кабинки для голосования

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети