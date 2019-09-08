На одном из избирательных участках Кургана "забыли" выставить кабинки для голосования

На участковой избирательной комиссии №939 в Кургане в школе №52 организаторы выборов не выставили кабинки для голосования, об этом Накануне.RU рассказал один из кандидатов в депутаты гордумы.

Как отметили наблюдатели, помещение школы позволяет разместить кабинки для голосования по всем правилам, однако руководство школы решило обустроить в качестве кабинки один из кабинетов. Вход завешен шторкой, люди заходят туда и голосуют.

Кандидат в депутаты считает это нарушением.

"Кто знает что они там делают в кабинете. Неужели нельзя было нормальные кабинки сделать?", - возмутился кандидат.

В избирательной комиссии Курганской области пообещали прокомментировать этот инцидент позже.

Напомним, помимо губернаторских выборов 8 сентября этого года в Кургане проходят выборы депутатов городской думы.