Доисключались: в обеих столицах фиксируется низкая явка на выборах

К полудню явка на выборах депутатов Московской городской думы составила всего 5,6%, на выборах губернатора Санкт-Петербурга этот показатель фиксируется на уровне 6,61% от общего количества избирателей, проголосовавших к 12 часам. Низкая явка отмечается также в Севастополе, там избиратели голосуют сегодня за депутатов Законодательного собрания города, передает корреспондент Накануне.RU.

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Впрочем, даже низкая активность избирателей в Севастополе практически вдвое перекрывает активность жителей обеих российских столиц – на 12 часов местного времени явка составила 12,25%. Это все равно существенно ниже показателей на полдень в 2014 году – тогда севастопольцы впервые по российским законам избирали губернатора и депутатов Законодательного собрания.

Ранее Накануне.RU сообщало, что до участия в выборах в Севастополе местный горизбирком не допустил пять непарламентских партий, их представители судились с избирательной комиссией и выходили на пикеты.

Недопуск ряда кандидатов для участия в выборах в Мосгордуму спровоцировал в июле-августе несанкционированные митинги, закончившиеся массовыми задержаниями недовольных.