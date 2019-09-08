Выборы на Ямале: низкая явка избирателей и жесткая борьба за власть

На Ямале сегодня проходят выборы депутатов представительных органов местного самоуправления трех городов – Лабытнанги, Ноябрьска и Салехарда, а также дополнительные выборы депутата Законодательного собрания по Салехардскому одномандатному округу и депутатов местных дум еще нескольких муниципалитетов.

В Ноябрьске никаких жалоб на нарушение избирательного законодательства пока не поступало. Процесс проходит ровно, поток избирателей спокоен и равномерен, наблюдатели отмечают отсутствие явного всплеска гражданской активности в обеденные часы, что просто бросалось в глаза на многих выборах в прежние годы. Видимо, местные власти и промышленные корпорации решили не применять административный ресурс, по крайней мере – слишком грубо и явно. На участках присутствуют наблюдатели, некоторые кандидаты в депутаты осуществляют контроль за ходом голосования лично. Нет сомнений, что будут присутствовать они и на подсчете голосов.

Замечены представители партии "Единая Россия", наблюдателей с направлениями Общественной палаты ЯНАО. Очень активны наблюдатели от КПРФ – для выполнения этой важной миссии приехали члены и сторонники партии даже из других городов Ямала. Они не просто следят за тем, чтобы не было нарушений выборного законодательства, но и ведут подсчет проголосовавших избирателей. На многих участках в первой половине дня отсутствовали представители ЛДПР, возможно, они появятся там в самом конце процедуры голосования, чтобы наблюдать уже подсчет голосов в бюллетенях.

Жителям Ноябрьска, помимо голосования за кандидатов в депутаты местной думы, предложено поучаствовать в проекте поддержки местных инициатив (инициативного бюджетирования) "Уютный Ямал", а именно - поддержать тот или иной проект благоустройства. Пункты "Уютного Ямала" расположены в тех же зданиях, где находятся избирательные участки. Еще одна привлекающая внимание публики затея – викторина "Ноябрьск гостеприимный". Она проводится уже во второй раз, дебют состоялся год назад, также в Единый день голосования, когда ямальцы участвовали в выборах губернатора Тюменской области. В положении сказано, что викторина не является лотереей, цель ее проведения – популяризация истории региона и патриотическое воспитание молодежи. Между тем, организатор – благотворительный фонд "Возрождение", главным спонсором которого является администрация города, подготовил для победителей много подарков, в числе которых бытовая техника, пять велосипедов и две иномарки стоимостью 700 тысяч рублей каждая.

Один из пунктов проведения викторины работал доме культуры и кино "Русь", где расположен избирательный участок №707. Между ним и местом проведения голосования нет даже какой-нибудь хлипкой перегородки, только диваны, на которых сидят скучающие наблюдатели от "ЕР". Они не выразили никакого возмущения тем, что, по сути, на территории участка проходит развлекательное мероприятие с розыгрышем "подарков", здесь же размещен пункт горячего питания, аппетитные запахи от которого вызывают у людей излишнее волнение.

В Салехарде на выборах не обошлось без скандала. Одна из кандидатов от системной оппозиции возмущена тем, что власти организовали в зданиях, где находятся избирательные участки, "островки здоровья" - пункты, где можно сделать анализ крови "на сахар", померить давление и поговорить с терапевтом о своих недомоганиях. На страничке в социальной сети кандидат утверждает, что манипуляции с проколом кожных покровов проводятся в антисанитарных условиях – например, в коридоре школы. А с учетом того, что кандидат от "Единой России" и председатель думы прежнего созыва, тоже "единоросс", - врачи, она расценивает эти "островки здоровья" как скрытую агитацию.

После полудня окружное отделение КПРФ разразилось на своем сайте политическим заявлением. Ранее сразу несколько СМИ заявили о провокациях со стороны коммунистов.

"Мы официально заявляем: никаких поводов для провокаций с нашей стороны не было, нет и не будет. В соответствии с законом мы направили наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса в участковые избирательные комиссии. Однако, не всех и не сразу допустили на участки, мотивируя, в одном случае (УИК 1004, г. Салехард), отсутствием нагрудного знака наблюдателя. А в другом (УИК 1012, г. Салехард) вообще ничем не мотивируя. Не проверив полномочия члена комиссии с правом совещательного голоса от кандидата, его удалили с участка. Понадобился час времени и вмешательство городской комиссии для того, чтобы наши товарищи попали на избирательные участки. Таким образом, они не смогли выполнять свои функции с момента открытия избирательного участка. Также КПРФ обвиняют в выносе избирательного бюллетеня с участка. Никакого выноса не было" - заявила руководитель ямальского отделения партии Елена Кукушкина.

Отмечается, что выборы практически во всех муниципалитетах проходят при низкой явке избирателей. К двум часам дня общая явка избирателей на Ямале составила 21,7%. В Ноябрьске – 16,4%, в Лабытнанги - 29,6%, в Салехарде – 26,7%. Относительно высокая явка 54% в селе Антипаюта, где выбирают депутата Тазовской районной думы, обеспечена тем, что 40% избирателей-тундровиков проголосовали досрочно. В дополнительных выборах депутата гордумы в Муравленко приняло участие 16% электората, в дополнительных выборах в Губкинском – 17%.

Валерий Высоких