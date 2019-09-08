За шесть часов до закрытия участков в Челябинской области на выборах проголосовало менее 30%

Явка на выборах губернатора, глав поселений и муниципальных депутатов на 14 часов местного времени в Челябинской области составляет 26,87% от общего количества зарегистрированных избирателей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной избирательной комиссии.

Нарушений пока не было зафиксировано. Голосование проходит в установленном порядке.

Между тем, явка в Челябинской области сейчас относительно прошлых лет невысока. По данному показателю Южный Урал даже попал в сводный рейтинг регионов с низкой и запредельно низкой явкой на выборах.