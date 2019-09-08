На предприятии Роскосмоса задержали толпу вандалов

Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (входит в Роскосмос) задержала группу людей, которые собирались сделать снимки на крыше и внутри режимного объекта, а затем разместить их в Сети. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом говорится в информационном сообщении на официальном сайте Роскосмоса.

Задержанных передали сотрудникам полиции: в дальнейшем было установлено, что в ночь на 8 сентября планировалось проникновение на территорию ФКП "НИЦ РКП" еще одной группы до 50 человек с целью проведения вандальных действий по отношению к оборудованию и других противоправных деяний. В итоге утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия силами службы безопасности и охраны Роскосмоса было произведено задержание сначала двух, а позднее еще 12 человек.

"Все задержанные были отправлены в отдел полиции. О произошедшем было доложено руководству госкорпорации "Роскосмос" и правоохранительным органам", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно стало известно, что Роскосмос готов потратить почти 400 млн рублей на решение проблем, связанных с отправкой людей на Луну.