30 Сентября 2020
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Санкт-Петербург, гостиница Октябрьская (2019) | Фото: Накануне.RU

В Петербурге оказалась самая низкая явка на губернаторских выборах

Telegram-канал "Давыдов.Индекс" подготовил сравнительную таблицу по явке на сегодняшних выборах глав российских регионов. Самая низкая оказалась в Санкт-Петербурге, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, на участки города по данным на 12 часов пришло всего 6,61% избирателей. Для сравнения, на предыдущих выборах главы явка в это же время составляла в два раза больше – 12,85%.

Явка на выборах главы региона(2019)|Фото: Давыдов.Индекс

Что касается уральских регионов, то в Челябинской области явка на 12.00 составила 16,70% (13,77% на прошлых выборах), а в Курганской области – 18,43% (17,16% на прошлых).

Стоит отметить, что по состоянию на 15.00 на выборах главы Зауралья проголосовали 208 тыс. 472 человека – то есть 29,95% от общего числа избирателей.

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В Петербурге оказалась самая низкая явка на губернаторских выборах

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Теги: Петербург, Беглов, явка, выборы



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