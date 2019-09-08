В Кургане избиратель пришел голосовать, схватил бюллетень и убежал с ним

В Кургане на один из избирательных участков пришел мужчина, получил бюллетень и, не проголосовав, убежал с ним, об этом Накануне.RU сообщил председатель Общественной палаты Курганской области.

"Сегодня утром в 8.00 более 1 тыс. общественных наблюдателей по всей области пришли на избирательные участки. Уже к 10.00 мы имели первую информацию о работе участков. Подтвержденных нарушений практически не было, одно нарушение было серьезное - какой-то неадекватный человек схватил бюллетень и убежал. Наш центр будет работать до 20.00, пока все проходит в штатном режиме, достаточно спокойно", - отметил Белоусов.

Как добавил председатель избирательной комиссии Кургана Александр Якушев, сотрудников участковых избиркомов проинструктировали что делать в подобных случаях.

"Если люди будут брать бюллетень и уходить, то в конфликты не вступать. Нужно сообщать полиции, что такой-то товарищ вышел. И все", - отметил Якушев.

Как сообщили на брифинге в зауральском избиркоме, более никаких серьезных нарушений в день выборов 8 сентября не произошло.

Напомним, в Курганской области 8 сентября проходят более 300 избирательных кампаний, главные из них - это выборы губернатора Курганской области и депутатов Курганской городской думы.