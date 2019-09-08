Явка избирателей в Курганской области на губернаторских выборах приблизилась к 30%

В Курганской области по состоянию на 15.00 на выборах главы региона проголосовали 208 тыс. 472 избирателя, передает корреспондент Накануне.RU.

Проголосовать пришли 29.95% от общего числа избирателей.

Лидером голосования традиционно стал Частоозерский район - там на 15.00 проголосовали 45,97% от общего числа жителей района. Второе и третье места за Мокроусовским и Альменевским районами.

В 2014 году на губернаторских выборах на 15.00 явка была 28,47%.