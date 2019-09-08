30 Сентября 2020
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Политика Тюменская область
Игорь Халин, избирком (2018) | Фото: Накануне.RU

Глава тюменского избиркома объяснил низкую явку картошкой и пояснил ситуацию с "подвозами"

Глава тюменской областной избирательной комиссии Игорь Халин объяснил низкую явку на довыборах в региональный парламент по округу в Тюмени огородным сезоном. По его словам, "люди уехали копать картошку", передает корреспондент Накануне.RU.
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Отметим, что общая явка по всем выборам на 14.00 составила 13,52% от числа избирателей.

Кроме этого, частично подтвердились факты "подвоза" избирателей к участкам для голосования: в частности странные автобусы с номерами УИКов были замечены на улицах города.

Глава избиркома пояснил, что это специальные маршруты для тех, кто хочет проголосовать.

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Глава тюменского избиркома объяснил низкую явку картошкой и пояснил ситуацию с "подвозами"

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Теги: Халин, явка, избирком, Тюмень



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