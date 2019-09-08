30 Сентября 2020
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чиновник, депутат, отставка, увольнение, дверь (2018) | Фото: Накануне.RU

В Ингушетии избран новый глава республики

Сегодня в парламенте Ингушетии прошло внеочередное заседание, на котором большинством голосов Махмуд-Али Калиматов был избран главой республики.

Как сообщили Накануне.RU в Народном собрании Ингушетии, в результате тайного голосования Калиматов получил 27 голосов депутатов. После новый глава поблагодарил парламентариев за оказанное доверие.

Торжественная церемония вступления Махмуд-Али Калиматова в должность пройдет в здании администрации главы республики. Глава принесет присягу на Конституции Ингушетии сразу на двух языках - русском и ингушском.

Напомним, прежним главой республики был Юнус-Бек Евкуров. В июне он подал в отставку, а позже был назначен заместителем министра обороны России.

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В Ингушетии избран новый глава республики

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Теги: Ингушентия, Калиматов, глава



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