В Тюмени регистрируют крайне низкую явку

В столице Тюменской области, где сегодня проходят довыборы депутата в региональную думу по Калининскому округу, регистрируют крайне низкую явку, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, по официальному сообщению избиркома на участки по состоянию на 14.00 пришло лишь 8,32% от общего числа избирателей. Отметим, что это лишь 16 тысяч человек из почти 200 тысяч жителей района.

Также стоит добавить, что утром оппозиция распространила заявления о подвозах избирателей якобы на автобусах с символикой ООО "ТЭО", компании уральских олигархов Бикова и Боброва. Однако позже эта информация не подтвердилась.