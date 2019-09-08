30 Сентября 2020
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Политика Тюменская область
8 сентября, день выборов, голосование, Челябинская область (2019) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени регистрируют крайне низкую явку

В столице Тюменской области, где сегодня проходят довыборы депутата в региональную думу по Калининскому округу, регистрируют крайне низкую явку, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, по официальному сообщению избиркома на участки по состоянию на 14.00 пришло лишь 8,32% от общего числа избирателей. Отметим, что это лишь 16 тысяч человек из почти 200 тысяч жителей района.

Также стоит добавить, что утром оппозиция распространила заявления о подвозах избирателей якобы на автобусах с символикой ООО "ТЭО", компании уральских олигархов Бикова и Боброва. Однако позже эта информация не подтвердилась.

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В Тюмени регистрируют крайне низкую явку

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Теги: явка, выборы, Тюмень



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Ранее 08.09.2019 13:53 Мск Глава тюменского избиркома объяснил низкую явку картошкой и пояснил ситуацию с "подвозами"

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