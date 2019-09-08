В Тыве неизвестные в масках расстреляли автобус с наблюдателями и журналистами

В Тыве неизвестные совершили нападение на автобус, в котором из Красноярска в Кызыл направлялись наблюдатели и журналисты. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном отделении ЛДПР.

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По данным партии, автобус остановила толпа из примерно 30-40 человек верхом на лошадях: все они были в масках и с оружием. Нападавшие заблокировали движение и прострелили у транспорта колеса.

Внутри находились 12 пассажиров: журналисты и представляющие ЛДПР наблюдатели и члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Раненых нет, но люди оказались сильно напуганы.

Пострадавшие уже оповестили о случившемся правоохранительные органы.

Сегодня, 8 сентября, в России проходит Единый день голосования.