30 Сентября 2020
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Происшествия Сибирский ФО В России
криминал ограбление бандит преступник автомат маска (2006) | Фото: www.vz.ru

В Тыве неизвестные в масках расстреляли автобус с наблюдателями и журналистами

В Тыве неизвестные совершили нападение на автобус, в котором из Красноярска в Кызыл направлялись наблюдатели и журналисты. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном отделении ЛДПР.
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По данным партии, автобус остановила толпа из примерно 30-40 человек верхом на лошадях: все они были в масках и с оружием. Нападавшие заблокировали движение и прострелили у транспорта колеса.

Внутри находились 12 пассажиров: журналисты и представляющие ЛДПР наблюдатели и члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Раненых нет, но люди оказались сильно напуганы.

Пострадавшие уже оповестили о случившемся правоохранительные органы.

Сегодня, 8 сентября, в России проходит Единый день голосования.

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В Тыве неизвестные в масках расстреляли автобус с наблюдателями и журналистами

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Теги: автобус, стрельба, Тыва



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