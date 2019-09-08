На выборах в ЯНАО обнаружили странные методички для избиркома: подана жалоба в прокуратуру

В ямальском городе Ноябрьск оппозиция заявила о нарушениях на выборах в гордуму, передает корреспондент Накануне.RU.

По неподтвержденной информации, председателям УИК накануне поступили методички, которые могут содержать признаки нарушения закона при подсчете голосов. В частности, имеющееся в редакции копия "инструкций" говорит о том, что наблюдатели не имеют права "любым способом" считать голоса.

Соответствующая информация уже доведена до прокуратуры представителем одной из оппозиционных партий, участвующих в выборах.

По его словам, в избирательной комиссии заявили, что инструкции якобы составляли муниципальные власти самостоятельно и "не так выразились".