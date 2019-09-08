Выборы в Салехарде: песни, пляски, замеры сахара в крови и первые жалобы

В столице Ямала продолжаются выборы в городскую думу и довыборы по салехардскому одномандатному округу в региональный парламент. Как передает корреспондент Накануне.RU с места событий, для привлечения избирателей на участки для голосования власти организовали "выборы" участка для благоустройства, а также небольшие праздники. Кроме того, на площади перед центром "Геолог" развернута большая сцена, где готовятся отметить день города.

Также на одном из участков врачи развернули пункт для проверки сахара и холестерина в крови.

Отметим, что одна из партий уже подала жалобы в избирательную комиссию. В частности, сообщается, что на ряде участков были проблемы с допуском наблюдателей, а также известно, что подано заявление в прокуратуру на признаки "информационной атаки" через СМИ.

Отметим, что явка на 12.00 в Салехарде составила 16,6%.

Добавим, что по неподтвержденной информации, председателям УИК накануне поступили методички, которые могут содержать признаки нарушения закона при подсчете голосов. В частности, имеющаяся в редакции копия "инструкций" говорит о том, что наблюдатели не имеют права "любым способом" считать голоса.