Освобождение Цемаха вызвало негодование на Украине

После состоявшегося 7 сентября обмена заключенными и удерживаемыми лицами между Россией и Украиной в целом на Украине доминируют победные настроения. Однако освобождение офицера сил ПВО ДНР Владимира Цемаха, которого на Украине считают причастным к крушению "Боинга" в Донбассе в июле 2014 года и считают одним из ключевых свидетелей по этому делу, вызвало большой резонанс.

Против его освобождения вечером накануне обмена на майдане незалежности протестовали несколько сотен человек. Популярное киевское издание "Зеркало недели" отмечает, что освобождение Цемаха "отрицательно скажется на боевом духе и мотивации украинских военных", ведь при похищении Цемаха один из украинских боевиков погиб, а другой потерял ногу. Нидерланды также могут разорвать с Украиной соглашение о Совместной следственной группе по катастрофе, прогнозирует издание и советует президенту Владимиру Зеленскому не совершать непопулярных шагов, если он "не хочет вдыхать на Банковой гарь пылающих шин".

Главред "Цензора" Юрий Бутусов тоже критикует Зеленского за то, что он быстро уступил требованию президента Россси Владимира Путина включить Цемаха в список.

"Мы идем поспешно, быстро на те требования, которые ставит Путин. И сами же ослабляем свои позиции и снижаем политическую значимость этого процесса и суда "по Путину" в Голландии! Это очень опасная и тревожная тенденция", – подчеркивает Бутусов.

Журналист Петр Шуклинов пишет, что, освободив Цемаха, "Украина становится соучастником преступления MH17".

Депутат Рады от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Николай Княжицкий на львовском телевидении заявил, что "Зеленский попросту начал демонтаж украинского государства".

"Зеленский испугался. Освобождение Цемаха – это не просто неспособность осудить "российскую агрессию" или Путина, это невозможность наложить на Россию санкции", - возмутился Княжицкий.

Того же мнения придерживается и его коллега по фракции София Федина.

Иная позиция у бывшего пресс-секретаря СБУ Станислава Речинского. Он считает, что Киев специально освободил Цемаха, чтобы тот своими показаниями не испортил украинскую версию событий на заседании суда в Гааге. Речинский отметил, что Цемах подчеркивал, что "Боинг" сбил украинский самолет. И вообще он не свидетель, а "подстава со стороны русских", так как "ответственного за операцию [по похищению Цемаха] генерала Петрова вместо награждения отправили в ссылку в Кировоградскую область. За то, что втянул Украину в неприятную ситуацию, из которой оптимального выхода нет".

Российский военкор Семен Пегов пишет, что освобождением Цемаха Киев расписался в несостоятельности обвинений в крушении "Боинга" России и Донбасса.

"Это означает следующее: 1) Киев де-факто признает, что Цемах в реальности не является международным преступником (иначе кто бы включил столь принципиальную фигуру в список на обмен); 2) Киев фактически выходит из информационной игры по "Боингу", которая так необходима Западу", - подчеркивает Пегов.

Он отмечает, что Зеленский, когда заявлял, что из Цемаха уже "вытащили" все необходимые показания, просто пытался сохранить лицо, так как сам же признавал, что без Цемаха обмен мог сорваться.

Как сообщало Накануне.RU, Зеленского также раскритиковали за то, что он обменял в основном украинцев на украинцев.