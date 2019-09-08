"Возможно, это провокация": в Общественной палате Зауралья прокомментировали звонки с призывами голосовать за одну из партий

Председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов, на базе которой сейчас работает мониторинговый центр штаба наблюдателей, прокомментировал жалобу на поступающие звонки с просьбой прийти проголосовать за кандидатов от определенной партии в депутаты гордумы Кургана.

"Мы связались с представителями областного отделения партии. Они утверждают, что им не известно о подобном. Возможно, это провокация. Информация с указанием номера телефона, с которого проводился обзвон, направлена для проверки в правоохранительные органы", - заявил Белоусов.

По его словам, на данный момент информация не подтверждается.