"Возможно, это провокация": в Общественной палате Зауралья прокомментировали звонки с призывами голосовать за одну из партий
Председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов, на базе которой сейчас работает мониторинговый центр штаба наблюдателей, прокомментировал жалобу на поступающие звонки с просьбой прийти проголосовать за кандидатов от определенной партии в депутаты гордумы Кургана.
"Мы связались с представителями областного отделения партии. Они утверждают, что им не известно о подобном. Возможно, это провокация. Информация с указанием номера телефона, с которого проводился обзвон, направлена для проверки в правоохранительные органы", - заявил Белоусов.
По его словам, на данный момент информация не подтверждается.