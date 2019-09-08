30 Сентября 2020
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8 сентября, день выборов, голосование (2019) | Фото:Накануне.RU

В Севастополе срочно пришлось допечатывать 222 тысячи бюллетеней

В Севастополе 7 сентября срочно пришлось допечатывать 222 тыс. бюллетеней. Первым эту информацию в соцсетях распространил лидер севастопольского отделения партии "Родина" Иван Комелов: по его сведениям, значительная часть бюллетеней попросту не читалась КОИБами, передает корреспондент Накануне.RU.
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Сбой в работе электронных устройств коснулся примерно половины бюллетеней для списочников по общегородскому округу, часть бюллетеней не читалась на участках в шести одномандатных округах. К настоящему времени, по информации Севизбиркома, допечатанный тираж уже доставлен в территориальные комиссии, бюллетени вновь протестированы и готовы к работе. Ранее подобные инциденты со сбоями КОИБов фиксировались на выборах в других регионах страны.

8 сентября севастопольцы выбирают депутатов Законодательного собрания города, часть непарламентских партий, включая "Родину", были не допущены под разными предлогами до выборов.

Сейчас голосование в Севастополе проходит в штатном режиме.

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В Севастополе срочно пришлось допечатывать 222 тысячи бюллетеней

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Теги: Севастополь, бюллетени, выборы



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