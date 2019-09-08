Путин не знает кандидата, за которого он проголосовал

Владимир Путин проголосовал на выборах в Московскую городскую думу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, президент посетил избирательный участок в здании Российской академии наук, где и отдал свой голос.

После главу государства спросили, знает ли он лично кандидата, за которого проголосовал.

"Нет, не знаю. Но надеюсь, что это хороший и порядочный человек", - ответил Путин.

Напомним, на этой неделе президент РФ прокомментировал акции протеста, в том числе и несогласованные, которые прошли в поддержку справедливых выборов в Мосгордуму.